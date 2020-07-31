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رئيس الفلبين يطلب من المواطنين التحمل لفترة أطول، إلى حين توفر لقاح ضد كورونا

11:52 ص الجمعة 31 يوليه 2020
رئيس الفلبين يطلب من المواطنين التحمل لفترة أطول، إلى حين توفر لقاح ضد كورونا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

ذكر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة أن المواطنين يحتاجون إلى التحمل لفترة أطول في ظل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا إلى حين توفر لقاح، قائلا إنه يأمل أن تعود الحياة بحلول ديسمبر المقبل إلى طبيعتها في البلاد.

وفي خطاب متلفز للشعب، قال دوتيرتي إن الحكومة أعدت بالفعل خطة لتطعيمات مجانية ضد مرض كوفيد-19 فور أن يصبح اللقاح متوفرا.

وأضاف "أعدكم بذلك ، وبفضل الرب ، آمل أن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر المقبل".

وأضاف دوتيرتي أن الصين تعهدت بالفعل بإعطاء أولوية لتقديم إمدادات من اللقاح للفلبين، مشيرا إلى أن ثلاث شركات أدوية صينية تقود السباق لتصنيع تطعيم ضد مرض كوفيد-19.

وقال وزير المالية، كارلوس دومينيجيز إن الحكومة تعتزم توفير لقاح مجاني ضد مرض كوفيد-19 لحوالي 20 مليون شخص كحد أدنى أو حوالي خمس عدد السكان البالغ حوالي مئة مليون نسمة.

وكانت الفلبين قد سجلت أمس الخميس رقما قياسيا لإصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) بلغ 3954، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 89 ألف.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 1983 بتسجيل 23 وفاة أخرى.

رودريجو دوتيرتي مانيلا لقاح ضد كورونا فيروس كورونا

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