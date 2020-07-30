الصحة العالمية تقر بالمبالغة في تقدير قدرات الدول الغنية في مكافحة كورونا

جنيف - (د ب أ):

قال مايك ريان، مدير عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في جنيف اليوم الخميس، إن أداء الأنظمة الصحية في الدول الغنية كان أقل بكثير من المتوقع خلال المرحلة الأولى من أزمة مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال ريان في مؤتمر صحفي، إنه من قبيل المفاجأة أن نرى مدى بطء تبني دول للاستراتيجيات الصحية الضرورية، في تلخيص للدروس المستفادة خلال ستة أشهر منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في نهاية يناير الماضي.

وأضاف ريان: "نتعلم درسا مفاده أنه كان هناك ضعف كبير في الاستثمار في الصحة العامة".

ومع اقتراب عدد حالات الإصابة في أنحاء العالم من حاجز 17 مليون، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول العشرين الأكثر تأثرا بالعدوى، والتي تضم معها بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وعادة، ما تقدم منظمة الصحة العالمية مساعدة عملية على الأرض في الدول النامية والدول متوسطة الدخل.