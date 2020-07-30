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الإمارات تسجل حالتي وفاة و302 إصابة جديدة بكورونا

12:50 م الخميس 30 يوليه 2020
الإمارات تسجل حالتي وفاة و302 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 349 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60 ألفا و223 حالة.

ولفتت إلى أن 424 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 53 ألفا و626 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 55 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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