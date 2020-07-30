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فيتنام : تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

08:30 ص الخميس 30 يوليه 2020
فيتنام : تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

هانوي - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في فيتنام تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة منذ عودة التفشي في نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الصحة قوله إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في مدينة دانانج، بينما رصدت إصابة واحدة في العاصمة هانوي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء العدوى، إلى 459، مع عدم وجود وفيات"، وفقا لبيان وزارة الصحة.

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