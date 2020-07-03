الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر وفقا لاشتراطات صحية

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت الامارات اليوم الجمعة أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق اجراءات وقائية و تدابير احترازية في مطارات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبحسب اشتراطات الدول المقرر السفر إليها.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات و الكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالامارات في بيان اليوم الجمعة ، أن باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الجوية الإماراتية رحلاتها إليها، والناقلات الاخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق بروتوكولات صحية في مطارات الدولة تعتمد على الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، وكذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وأكد البيان على وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم ومنها إجراء فحص كورونا قبل السفر، وذلك اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

وأشار البيان إلى أنه لن يسمح بالسفر، إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.

وأكد البيان أن المقيمين مطلوب منهم إجراء الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات، قبل العودة للدولة.

ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاما، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على سلامتهم.