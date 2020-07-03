وفاة مستشار الرئيس الأفغاني في تركيا بفيروس كورونا
09:16 م الجمعة 03 يوليه 2020
كابول - أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية بوفاة مستشار الرئيس الأفغاني للتنمية الاقتصادية محمد يوسف غضنفر في تركيا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة، أن يوسف غضنفر كان نائبًا لعبد الغني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وأسهم على الأرجح ماديا في حملته الانتخابية.
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