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وفاة مستشار الرئيس الأفغاني في تركيا بفيروس كورونا

09:16 م الجمعة 03 يوليه 2020
وفاة مستشار الرئيس الأفغاني في تركيا بفيروس كورونا

فيروس كورونا

كابول - أ ش أ

أفادت تقارير إخبارية بوفاة مستشار الرئيس الأفغاني للتنمية الاقتصادية محمد يوسف غضنفر في تركيا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة، أن يوسف غضنفر كان نائبًا لعبد الغني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وأسهم على الأرجح ماديا في حملته الانتخابية.

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فيروس كورونا كوفيد 19 تركيا أفغانستان

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