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بوتين يوقع مرسومًا بدخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ

03:10 م الجمعة 03 يوليه 2020
بوتين يوقع مرسومًا بدخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

وقَع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسومًا بشأن دخول التعديلات على الدستور الروسي، التي تم التصويت عليها في عموم روسيا وأيدها غالبية الناخبين، حيز التنفيذ ابتداء من 4 يوليو الجاري.

وذكر بيان للكرملين أن المرسوم ينص على أن تصبح التعديلات الدستورية سارية المفعول ابتداء من الرابع من شهر يوليو الجاري.

يُذكر أن اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا صادقت اليوم على نتائج التصويت على هذه التعديلات ، مشيرة إلى أن نسبة المؤيدين لها بلغت أكثر من 77%، وتمنح هذه التعديلات الرئيس بوتين الحق في الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وكان بوتين أعلن قبل أيام أنه لا يستبعد الترشح مجددًا للرئاسة الروسية، كما أن مراقبين روس لا يستبعدون استمرار فلاديمير بوتين في حكم روسيا بموجب هذه التعديلات حتى عام 2036.

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فلاديمير بوتين التعديلات الدستورية موسكو الرئاسة الروسية

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