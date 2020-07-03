المكسيك تسجل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة تسجلها البلاد في 24 ساعة،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 ألفا و511 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة بالمكسيك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن البلاد سجلت 679 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 29 ألفا و189 حالة.
ورجحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن تسجل أمريكا اللاتينية 400 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.
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