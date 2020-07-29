أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

رئيس البنك المركزي الأمريكي يحذر من اتساع الفجوة في الدخل بين الأمريكيين

10:49 م الأربعاء 29 يوليه 2020
رئيس البنك المركزي الأمريكي يحذر من اتساع الفجوة في الدخل بين الأمريكيين

جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي

واشنطن - (د ب أ)

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أن الفئات الأضعف اقتصاديًا في المجتمع الأمريكي مثل النساء وأبناء الأقليات إلى جانب أصحاب الأجور المنخفضة، هي الأشد تضررًا من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الجائحة أبرز ليس فقط انقسام المجتمع، وإنما أن تفاوت الدخول أصبح "مشكلة متزايدة" خلال العقود الأربعة الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقال باول في مؤتمر صحفي، إن التفاوت "أصبح مشكلة حرجة، حرجة بالنسبة لمجتمعنا"، مشددًا على أن انعدام المساواة "مشكلة اقتصادية خطيرة للولايات المتحدة".

وأرجع باول، أزمة انعدام المساواة إلى المشكلات التي كانت قائمة قبل الجائحة مثل العولمة ومشكلات النظام التعليمي والتطورات التكنولوجية، مضيفًا أن حركة الصعود الاجتماعي في البلاد توقفت.

جيروم باول البنك المركزي الأمريكي جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 150 ألف حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرقام المبشرة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء