رئيس البنك المركزي الأمريكي يحذر من اتساع الفجوة في الدخل بين الأمريكيين

واشنطن - (د ب أ)

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أن الفئات الأضعف اقتصاديًا في المجتمع الأمريكي مثل النساء وأبناء الأقليات إلى جانب أصحاب الأجور المنخفضة، هي الأشد تضررًا من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الجائحة أبرز ليس فقط انقسام المجتمع، وإنما أن تفاوت الدخول أصبح "مشكلة متزايدة" خلال العقود الأربعة الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقال باول في مؤتمر صحفي، إن التفاوت "أصبح مشكلة حرجة، حرجة بالنسبة لمجتمعنا"، مشددًا على أن انعدام المساواة "مشكلة اقتصادية خطيرة للولايات المتحدة".

وأرجع باول، أزمة انعدام المساواة إلى المشكلات التي كانت قائمة قبل الجائحة مثل العولمة ومشكلات النظام التعليمي والتطورات التكنولوجية، مضيفًا أن حركة الصعود الاجتماعي في البلاد توقفت.