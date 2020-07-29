الجيش الأمريكي يلزم جميع جنوده بإجراء فحص كورونا لدى وصولهم اليابان

اليابان - (أ ش أ)

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه ألزم كل أفراده الذين يصلون اليابان بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بصرف النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض بالإصابة أم لا.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان مشترك مع الحكومة اليابانية حسبما نقلت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، إن كل الجنود الأمريكيين الذين وصلوا اليابان الجمعة الماضي أو ما بعد ذلك سيخضعون لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وذكر البيان أن الحكومة اليابانية والجيش الأمريكي اتفقا على الأهمية القصوى لتنفيذ الإجراءات بشكل صارم في مساع مشتركة لمكافحة الفيروس.

وجاءت هذه الخطوة بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء اليابان، ما دفع وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود الأمريكيين الذين يصلون اليابان عن طريق الرحلات الجوية التجارية يخضعون بالفعل لاختبارات إلزامية بموجب إرشادات فيروس كورونا في اليابان، إلا أن الجنود الذين يصلون مباشرة إلى القواعد العسكرية كانوا لا يجرون الاختبار إلا في حالة ظهور أعراض عليهم مثل السعال أو الحمى.