بسبب وجبة شاورما.. وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمم غذائي في الأردن

عمّان- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى أكثر من 700 إصابة.

وقد اعتقل مالك مطعم الشاورما الذي تسبب بحالات التسمم في مخيم البقعة شمال غرب العاصمة عمان، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية أن 100 شخص نقلوا للعلاج في المستشفيات.

وأضاف بيان الوزارة أن التحليل المخبري لعينات من الشاورما أظهر وجود جرثومة انتيركوكس فيكالس (المكورات المعوية البرازية)، وجرثومة كامبيلوباكتر.

وكان المطعم قد أعلن عن تخفيض لسعر الشاورما إلى دينار واحد، مما جذب المئات لتناول الوجبة الشعبية في مطعمه، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد تعرض الأردن لموجة طقس حار مؤخرا حيث تجاوزت درجة الحرارة 100 درجة مئوية.