بايدن يعد الأقليات بمكاسب هامة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

واشنطن- (بي بي سي):

تعهد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الأمريكي ، جو بايدن ، ببذل جهد تاريخي لمساعدة الأقليات في بلاده على التغلب على ما سماه "فجوة الثروة العرقية"، إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وتعهد بايدن، الذي سبق وشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بتوفير عشرات المليارات من الدولارات لدعم الشركات الصغيرة التي تعود ملكيتها لأقليات عرقية من السود وذوي الأصول اللاتينية و السكان الأصليين ، مع تمويل إضافي للإسكان والبنية التحتية منخفضة التكلفة.

وانتقد بايدن خلال كلمة له في مسقط رأسه في ويلمنغتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، متهما إياه "بإذكاء نيران الانقسام والعنصرية عمدا للمساعدة في إحياء حملته".

وتأتي تصريحاته بعد أسابيع من الاضطرابات العرقية وأزمة صحية أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية و بشكل خاص على مجتمعات السود و أصحاب الأصول اللاتينية.