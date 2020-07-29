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فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 221 ألفا و77 حالة والوفيات 30226

10:01 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 221 ألفا و77 حالة والوفيات 30226

أرشيفية

باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 221 ألفا و77 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و226 حالة. وقد تعافى 81 ألفا و441 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

فيروس كورونا باريس فرنسا

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