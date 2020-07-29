إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و488 حالة والوفيات 35123
ميلانو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 246 ألفا و488 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و123 حالة، وتعافى 198 ألفا و756 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.
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