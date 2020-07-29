أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و488 حالة والوفيات 35123

09:52 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و488 حالة والوفيات 35123

ايطاليا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 246 ألفا و488 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و123 حالة، وتعافى 198 ألفا و756 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

إيطاليا إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

نتائج واعدة للقاح أمريكي ضد كوفيد-19 خلال تجارب على قردة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان