فيتنام تسجل 8 إصابات كورونا والجمالي يرتفع إلى 446

هانوي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ناجمة عن انتشار الفيروس محليا، وذلك عقب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في مدينة (دانانج)، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 446 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الفيتنامية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - ما مجموعه 446 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات، مشيرة إلى تعافي 83% من المصابين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.