أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

فيتنام تسجل 8 إصابات كورونا والجمالي يرتفع إلى 446

07:36 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
فيتنام تسجل 8 إصابات كورونا والجمالي يرتفع إلى 446

أرشيفية

هانوي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ناجمة عن انتشار الفيروس محليا، وذلك عقب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في مدينة (دانانج)، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 446 حالة.
وسجلت وزارة الصحة الفيتنامية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - ما مجموعه 446 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات، مشيرة إلى تعافي 83% من المصابين.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيتنام فيروس كورونا دانانج الحجر الصحي

الخبر التالى:

البرلمان التركي يقر قانونا للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ولاية كوينزلاند الأسترالية تعلن مدينة سيدني بؤرة لكورونا