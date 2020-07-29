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واشنطن تعترف بقتل مدني وإصابة ٣ آخرين في غارة أمريكية على الصومال

12:40 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
واشنطن تعترف بقتل مدني وإصابة ٣ آخرين في غارة أمريكية على الصومال

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

وكالات

اعترفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين في غارة أمريكية على الصومال، نفذت في فبراير الماضي، وذلك في ثاني اعتراف من نوعه منذ بدئها بإصدار تقارير عن عملياتها بإفريقيا، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في تقرير لها، اليوم، إن استجلاء لحقائق وملابسات غارة جوية في 2 فبراير الماضي كشف مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال قائد "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند: "للأسف، نعتقد أن عملياتنا تسببت في الموت غير المقصود لشخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين لم نكن نستهدفهم".

وأضاف: "نعمل بكل جهد لعدم إصابة أو مقتل المدنيين خلال هذه العمليات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للصومال".

الصومال الولايات المتحدة واشنطن

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