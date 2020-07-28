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العراق ينفي تعرض محيط مطار بغداد لقصف صاروخي

10:06 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
العراق ينفي تعرض محيط مطار بغداد لقصف صاروخي

مطار بغداد الدولي

بغداد - (د ب ا)

نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، تعرض محيط مطار بغداد الدولي، لقصف صاروخي مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".

وأوضحت أن قيادة عمليات بغداد لم تتلق أي بلاغ عن عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة.

مطار بغداد الدولي بغداد قصف صاروخي العراق

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