كيم يعتبر قوة الردع النووية مسألة أساسية: "بفضلها ستختفي كلمة حرب"

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يشدد على عدم ا

بيونجيانج- (أ ف ب):

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن أسلحة بيونجيانج النووية تضمن أمنها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، مجددا التأكيد أن بلاده لن تتخلى عن ترسانتها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم ألقى خطابا خلال لقاء للمحاربين القدامى في الذكرى الـ67 لإبرام هدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية.

وقتل نحو ثلاثة ملايين كوري في النزاع الذي استمر ثلاث سنوات في شبه الجزيرة الكورية، لكن الهدنة لم تتحول الى معاهدة سلام ليظل الشمال والجنوب تقنيا في حالة حرب.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "بفضل ردعنا النووي الموثوق به والفعال للدفاع عن النفس، لن تكون هناك ابدا كلمة حرب على هذه الأرض".

وأضاف "سيتم ضمان أمننا القومي ومستقبلنا الى الأبد".

وتصر بيونجيانج على حاجتها الى ترسانتها النووية للردع ضد غزو أمريكي محتمل، وقد أمضت عقودا في تطويرها رغم عزلتها الدولية وفرض عقوبات دولية عليها.

وتمر العلاقة بين الكوريتين بمرحلة جمود منذ شهور بعد انهيار قمة هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وتعثرت المفاوضات النووية عندما وصل البحث الى التنازلات التي يمكن لكوريا الشمالية أن تقدمها مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وأعلن كيم في ديسمبر إنهاء تفاهم حول التجارب النووية والبالستية، كما أكدت بيونجيانج مرارا أنها لا تعتزم مواصلة المحادثات ما لم توقف واشنطن سياساتها ال"معادية" تجاه كوريا الشمالية.