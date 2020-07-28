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لبنان: دياب يدعو للحذر في ظل "التصعيد العسكري الخطير" مع إسرائيل

10:45 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
لبنان: دياب يدعو للحذر في ظل "التصعيد العسكري الخطير" مع إسرائيل

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

وكالات:

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، الثلاثاء، إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر "تصعيد عسكري خطير" على الحدود، داعيًا إلى الحذر في ظل التوتر، سبما أفادت "رويترز".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة حزب الله للتسلل عبر حدود لبنان أمس الاثنين، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.

وأحصى شاهد من رويترز في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

حسان دياب إسرائيل التصعيد العسكري لبنان

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