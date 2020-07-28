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الصين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:35 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
الصين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين

بكين- (د ب أ)

سجلت الصين 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الاثنين، من بينها 64 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، حسب السلطات الصحية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة أن إقليم شينجيانج، الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 حالة إصابة جديدة.

وسجل إقليم لياونينج، بشمال شرقي البلاد، حيث تم تتبع مجموعة من الحالات الجديدة في مصنع لتجهيز المأكولات البحرية في مدينة داليان الساحلية، ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المبلغ عنه في اليوم السابق.

وفرضت السلطات البلدية حجرا صحيا على جميع من خالطوا موظفي الشركة عن قرب، وأغلقت المنطقة المحيطة بها.

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى داليان يوم الاثنين لمنع تفشي الفيروس.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان.​

الصين فيروس كورونا بكين

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