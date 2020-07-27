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ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1691 حالة منها 483 وفاة

11:08 م الإثنين 27 يوليه 2020
ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1691 حالة منها 483 وفاة

السلطات الصحية في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حتى اليوم الاثنين، إلى 1691 حالة، بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات 24 الماضية عشر حالات إصابة جديدة في محافظتي حضرموت والضالع.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في ذات المحافطتين.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1691 منها 483 وفاة، فضلا عن تعافي 833 حالة.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها منها حالة وفاة وحالتا تعافي، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

اليمن فيروس كورونا

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