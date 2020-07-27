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محافظ جنوب سيناء يصدّق على رفع الكثافة بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

10:17 م الإثنين 27 يوليه 2020
محافظ جنوب سيناء يصدّق على رفع الكثافة بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

المحافظ يصدق على رفع كثافة الفصول

جنوب سيناء - رضا السيد:

صدق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، على زيادة الكثافة بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "رسمي عربي، ورسمي لغات، ورسمي متميز لغات" للعام الدراسي المقبل، في حضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

جرى رفع الكثافة من 36 طفلاً إلى 40 طفلاً بالمدارس الرسمية عربي، ورفع الكثافة من 29 طفلًا إلى 32 طفلًا بالمدارس الرسمية لغات والرسمية متميز لغات .

وأعلن المحافظ أنه جرى فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال، عن طريق الإدارات التعليمية على أن يجري قبول طلبات الالتحاق في حالة وجود أماكن شاغرة، طبقًا للضوابط المعمول بها عند إعلان نتيجة التنسيق.

محافظ جنوب سيناء خالد فودة رياض الأطفال المدارس الرسمية

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