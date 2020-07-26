مقتل 23 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني بالحديدة

صنعاء - (د ب أ):

أفاد متحدث عسكري يمني، اليوم الأحد، بأن 23 مسلحا وقناصا حوثيا بينهم مشرف ميداني، لقوا حتفهم خلال أسبوع في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال مأمون المهجمي، المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "إن مواجهات اندلعت بين القوات اليمنية المشتركة ومليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الحديدة خلال أسبوع، بعد أن حاول الحوثيون تنفيذ عدة هجمات وتسللات ضد مواقع الجيش".

وأشار إلى أن القوات المشتركة (بينها ألوية العمالقة) نجحت في التصدي لمختلف محاولات التسلل،"وتمكنت من قتل 23 مسلحا حوثيا بينهم 13 قناصا ومشرف ميداني".

وأفاد المتحدث العسكري بأن المواجهات تركزت في مناطق الجاح وحيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح المهجمي أن قوات الجيش، نجحت اليوم الأحد، في كسر محاولة تسلل للمليشيات الحوثية صوب مدينة حيس وتكبيدها خسائر بشرية فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة بقطاعي النجاح و الدريهمي في المحافظة ذاتها.

وتأتي هذه المواجهات رغم موافقة طرفي النزاع اليمني في الحديدة على هدنة مستمرة، كثمرة من ثمار مفاوضات أجريت نهاية العام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات بشأن تنفيذ خروقات متكررة للهدنة، وإعاقة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على حل أزمة الحديدة بشكل سلمي وإعادة انتشار القوات هناك، إضافة إلى تبادل جميع الأسرى من الطرفين، مع حل الوضع الإنساني في مدينة تعز جنوب غربي البلاد التي تعاني من حصار حوثي مفروض منذ سنوات.