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العاهل السعودي يوافق على مقترح ولي العهد عدم اقتناء الأعمال الفنية

11:18 م السبت 25 يوليه 2020
العاهل السعودي يوافق على مقترح ولي العهد عدم اقتناء الأعمال الفنية

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرياض- (د ب أ):

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدم اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت أن التوجيهات شددت "على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية".

وكان مجلس الوزراء السعودي، وجه في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها، ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

سلمان بن عبد العزيز السعودية محمد بن سلمان الأعمال الفنية

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