الأردن يوقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقرات النقابة لعامين

وكالات

قرر النائب العام في الأردن الدكتور حسن العبداللات، وقف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، أن النائب العام قرر إصدار مذكرات إحضار، بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على الجهات المختصة لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وكان نائب عام عمان قال في وقت سابق من اليوم، إنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي، القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية، والقضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان، فقد تقرر إصدار مذكرات ضبط وإحضار لأعضاء مجلس النقابة وعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وقرر مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريًا وماليًا.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.