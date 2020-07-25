بعد 100 يومًا دون حالات.. فيتنام تسجل أول إصابة بكورونا

فيتنام - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة دا نانج بوسط البلاد.

وقبل أن يتم اكتشاف حالة العدوى هذه، سجلت فيتنام مئة يوم دون ظهور أية حالة عدوى محلية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن الصحة الفيتنامية قولها إن الرجل المصاب ليس لديه أي تاريخ سفر دولي، وكان يعيش في مدينة "دا نانج" الشهر الفائت، وفي 20 يوليو الجاري، ظهرت عليه أعراض الإصابة بحمى وسعال، وبعد الانتهاء من الفحوصات الصحية، التي جاءت بنتائج إيجابية، تم نقله إلى مركز مكافحة الأمراض لتلقي العلاج والعزل.

وبحسب إحدى وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام، فقد تم إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لنحو مائة شخص خالطوا الرجل المصاب، إلا أن النتائج جاءت سلبية.