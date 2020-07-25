ألمانيا تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 204 آلاف و964 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9118 حالة، بزيادة 7 حالات عن أمس الجمعة.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح السبت 189 ألفا و800 شخص.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 08ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 10 أفراد في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.