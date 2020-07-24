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وزير خارجية الصين يحمل أمريكا مسؤولية الصعوبات الحالية في العلاقات الثنائية

03:47 م الجمعة 24 يوليه 2020
وزير خارجية الصين يحمل أمريكا مسؤولية الصعوبات الحالية في العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين- (أ ش أ):

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الصينية الأمريكية صنعها الجانب الأمريكي بغرض محاولة تعطيل العملية التنموية الصينية بشكل تام.

وأضاف وانغ -خلال لقاء افتراضي مع نظيره الألماني "هايكو ماس" اليوم- أن الصين لا تزال تأمل في تحقيق عدم الصراع والصدام وتبادل الاحترام والتعاون والفوز المشترك مع الولايات المتحدة.

وأكد أن بلاده ستحمي سيادتها وكرامة الأمة الصينية بحزم وتدافع عن حقوقها التنموية المشروعة بحزم وتحافظ على المباديء الأساسية للعلاقات الدولية بكل حزم.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أبلغت السفارة الأمريكية لدى بكين صباح اليوم الجمعة بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية الأمريكية في تشنغدو..وجاء هذا القرار ردا على مطالبة واشنطن بكين بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية الصيني أمريكا هايكو ماس

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