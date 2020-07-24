أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

السعودية: إيران تسعى لتجريد المنطقة من السلام والأمن المنشودين

10:43 ص الجمعة 24 يوليه 2020
السعودية: إيران تسعى لتجريد المنطقة من السلام والأمن المنشودين

البرلمان الإيراني

الرياض- (أ ش أ):

قالت صحيفة (الرياض) السعودية، في افتتاحيتها اليوم، إن إيران تحاول أن تغيب حقائق ما يدور في داخلها من أحداث عن شعبها وإلهاءه بأحداث تدور رحاها خارج الحدود، ولعل وصف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كريمي قدوس لحادث الانفجار، الذي شهدته منشأة نطنز مطلع الشهر الجاري بأنه اختراق أمني، ما هو جدير لأن تلتفت إيران لداخلها وتهتم به.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (عبثية إيران)، " أنه رغم الأحداث التي تشهدها إيران والمتمثلة في العديد من الانفجارات التي شهدتها المدن الإيرانية، إلى جانب تصاعد مؤشر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإصابات جراء جائحة كورونا وصلت 25 مليون إيراني، إلا أن هذه الأحداث لم تصرف إيران عن دعم وكلائها، وأوقفتها عن إشاعة الفوضى والعمل على تهديد السلم الدولي، كالحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، ومقاتليها في سوريا؛ ما جعل إيران دولة داعية للعبث وإلى تجريد المنطقة من السلام والأمن المنشودين".

وتابعت" لكن إيران ومن منطلق أيديولوجي تحاول نقل التخريب إلى جيرانها ودول المنطقة عموماً، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأعراف الدولية وقوانين السلم الدولي التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الدول، والبعد عن كل ما ينغص هذه العلاقات خصوصاً العلاقات البينية بين الدول المتجاورة".

وأوضحت الصحيفة أن دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام زيارته لإيران باحترام خصوصية بلاده وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في البلدين، وأن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد إيران أو الدول المجاورة، ليؤكد من جديد اعترافاً جلياً لحقيقة تدخل إيران في شؤون جيرانها.

هذا المحتوى من

البرلمان الإيراني السعودية الرياض كريمي قدوس

الخبر التالى:

بريطانيا: توفير أكثر من 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا في محاولة للسيطرة على ""كورونا""

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة