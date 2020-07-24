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كوستاريكا تعيد فتح حدودها أمام سياح دول الاتحاد الأوروبي من أول أغسطس

09:30 ص الجمعة 24 يوليه 2020
كوستاريكا تعيد فتح حدودها أمام سياح دول الاتحاد الأوروبي من أول أغسطس

أرشيفية

سان خوسيه - (د ب أ):
أعلن مكتب الرئيس الكوستاريكي يوم الخميس أن كوستاريكا ستفتح أبوابها مجددا أمام السياح من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس.

ولن يسمح للسياح من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدخول إلا إذا كان بإمكانهم تقديم مايثبت سلبية اختبار الإصابة بفيروس كورونا الذي تم إجراؤه في وقت سابق لايزيد عن 48 ساعة.

وأغلقت الدولة البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة حدودها في 18 مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتشتهر كوستاريكا بتركيزها على حماية البيئة والتنوع البيولوجي على نطاق واسع ، وتستفيد بشكل كبير من السياحة البيئية.

وتعد كوستاريكا واحدة من أقل الدول تضررا من فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت كوستاريكا رسميا تسجيل 13129 حالة إصابة بفيروس كورونا و 80 حالة وفاة حتى الآن.

وتعتزم كوستاريكا أيضا في الأشهر المقبلة الترحيب بالسياح من بريطانيا وكندا. وستعتمد الخطوات التالية على تطور الجائحة في كوستاريكا وكذلك على الصعيد الدولي، وفقًا لمكتب الرئيس.

كوستاريكا دول الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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