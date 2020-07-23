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ثمنها 185 دولارًا.. مصممة بلجيكية تبتكر "كمامة وشاح"

09:01 م الخميس 23 يوليه 2020
ثمنها 185 دولارًا.. مصممة بلجيكية تبتكر "كمامة وشاح"

أرشيفية

(وكالات):

بدأ مصممو أزياء بلجيكيون في تحويل الكمامات الطبية إلى قطع إكسسوار أنيقة، إذ ابتكرت المصممة أود دو وولف المقيمة في بروكسل "الكمامة الوشاح"، وهي مصنوعة من الكتان والكشمير وغيرها من أجود المنسوجات؛ لتدمج الكمامات مع الأوشحة الفاخرة.

وقالت: "استلهمت الفكرة من والدتي؛ لأنها لم تكن تحب شكل عنقها"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت في حديث لـ"رويترز" من ورشة عملها أنها صنعت بالفعل نحو 1500 كمامة طبية مجانًا للمستشفيات.

وتابعت: "يمكنك خلع الكمامة أثناء وجودك بالسيارة ثم وضعها مجددًا في المتاجر... يمكنك القول إنها منتج فاخر".

وتبيع دو وولف الكمامة الواحدة مقابل 160 يورو (185 دولارا).

أما مصممة الأزياء والإكسسوارات أوليفيا إينو فقد استغلت موهبتها في صنع كمامات مرصعة بالترتر والفصوص وغيرها من الأشياء اللافتة مثل الزهور المصنوعة من الحرير. ويبدأ سعر الكمامة الواحدة من 75 يورو على حسب المواد المستخدمة والتصميم.

وقالت: "هذه الكمامات ليست للاستخدام اليومي، بل قد تصلح لحفل أو زفاف... الفكرة هي إضفاء لمسة بهجة على أمر يدعو للحزن البالغ"، في إشارة لجائحة كورونا.

كمامة وشاح كمامات مصممة بلجيكية

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