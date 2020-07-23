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"أعلى حصيلة منذ فبراير".. الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

07:33 م الخميس 23 يوليه 2020
"أعلى حصيلة منذ فبراير".. الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - أ ش أ

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 612 حالة إصابة في يوم واحد.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 25 ألفا و484 مصابا، و1124 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 612 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17 ألفا و369 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 66 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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