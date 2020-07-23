جونسون يحذر من "كوفيد 19" عند اقتراب الشتاء: "ليست نهاية القصة"

وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء، حسبما أوردت رويترز.

وقال جونسون لوسائل الإعلام البريطانية، الخميس: "إنها ليست نهاية القصة ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".

وأدلى جونسون بتصريحاته في أوركني، وهي مجموعة جزر مواجهة للساحل الاسكتلندي الشمالي، حيث يحاول إنعاش العلاقات المتوترة مع اسكتلندا عن طريق القول إن أزمة مرض كوفيد-19 أظهرت القوة الجماعية للمملكة المتحدة.

وسجّلت بريطانيا حتى الآن 196 ألفا و377 حالة، توفي منها 45 ألفا و501 جراء "كوفيد 19" المُستشري في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر الماضي.