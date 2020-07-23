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الصين تطلق أول مهمة مستقلة إلى المريخ

07:14 ص الخميس 23 يوليه 2020
الصين تطلق أول مهمة مستقلة إلى المريخ

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أطلقت الصين صباح اليوم الخميس المهمة "تيانوين -1" ، وهي أول مهمة مستقلة لها لاستكشاف كوكب المريخ.

وقد نصب الصاروخ على منصة الإطلاق فيما أجري المهندسون عمليات التدقيق الأخيرة قبل عملية الإقلاع من جزيرة هاينان المدارية في جنوب البلاد المعروفة بشواطئها وفنادقها الفاخرة ذات تصنيف الخمس نجوم.

وتحمل مهمة "تياونوين-1" (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر و مركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف تحليل تربة المريخ.

الصين مهمة مستقلة المريخ

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