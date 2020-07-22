جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 15 مليونًا حول العالم
وكالات:
أظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء، تجاوز إصابات فيروس كورونا المُستجد 15 مليونًا حول العالم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي وبريطانيا وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89078
عدد المصابين
-
29473
عدد المتعافين
-
4399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14989638
عدد المصابين
-
8995714
عدد المتعافين
-
616162
عدد الوفيات
إعلان