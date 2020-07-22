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نانسي بيلوسي: الولايات المتحدة تعاني من "فيروس ترامب"

06:32 م الأربعاء 22 يوليه 2020
نانسي بيلوسي: الولايات المتحدة تعاني من "فيروس ترامب"

نانسي بيلوسي

واشنطن- (بي بي سي):

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مرة أخرى الاتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلق حالة أزمة في البلاد، مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت بيلوسي، إن التعليقات التي أدلى بها الرئيس، تُظهر "أنه أدرك الأخطاء التي ارتكبها، فقد ارتدى كمامة واعترف بأن الأمر ليس خدعة، بل وباء سيزداد سوءا قبل التحسن، بسبب تقاعسه". وأضافت: "بات واضحا، أن هذا هو فيروس ترامب".

وأعربت بيلوسي عن اعتقادها، بأنه لو حث ترامب الناس قبل بضعة أشهر، على ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لاستمع كثيرون لنصيحته وحذو حذوه.

و نوهت بيلوسي، إلى أن آلاف الأمريكيين لقوا حتفهم، بسبب رد فعل الرئيس الخاطئ على كوفيد-19.

وجاءت تعليقات بيلوسي، بعد أن طلب الرئيس ترامب من الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه قائلا، إن الوضع في الولايات المتحدة "قد يزداد سوءًا قبل أن يتحسن"، وكان ذلك بمثابة تغيير في لهجة الرئيس الذي تمسك في إحاطاته الصحفية إلى حد كبير بما نصحه مسؤولو الصحة العامة بشأن الوباء مرددا أن الفيروس هو "فيروس صيني" .

وكان الرئيس الأمريكي قال للصحافيين إن "بعض المناطق في الولايات المتحدة، تبلي بلاء حسنا، فيما تواجه بعض المناطق الآخرى مصاعب في الحد من انتشار الفيروس" .

واعترف ترامب، الذي لم يرتد قناعا أثناء الإحاطة، بأن أقنعة الوجه فعالة في احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، مضيفا أنه "ليس لديه مشكلة في ذلك".

وأصيب أكثر من 3.8 مليون شخص في الولايات المتحدة بالفيروس، فضلا عن 141 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

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نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي فيروس ترامب كوفيد-19

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