الاتحاد الأوروبي: استفزازات تركيا في المتوسط لا تساعد على تخفيف التوتر
بروكسل- (أ ش أ):
انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، مؤكدًا أن إعلان أنقرة نقل سفينة المسح الجيولوجي "اوروك رييس" إلى المياة الواقعة جنوب جزيرة كاستيلير اليونانية يبعث بـ"رسالة خاطئة ولا تساعد" على تخفيف التوتر.
وقالت نبيلة ماسارلي، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إن "سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار".
وأضافت ماسارلي أن القرار التركي الأخير لا يساعد على تخفيف التوتر، خاصة في ضوء نتائج مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات بين التكتل وتركيا.
وردًا على هذه الخطوة أعلن التلفزيون الرسمي اليوناني إن القوات المسلحة اليونانية وضعت في حالة تأهب، ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية ليلة أمس الإخطار التركي بأنه "غير قانوني".
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