الشيوخ الأمريكي يوقف مسعى لنقل معدات عسكرية من الجيش إلى الشرطة
وكالات
أجهض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مسعى لمنع انتقال الغاز المسيل للدموع والعربات المدرعة وأسلحة حرب أخرى من الجيش إلى الشرطة المحلية، بموافقة 51 عضوًا مقابل رفض 49، بينما كان العدد المطلوب لتمريره 60 صوتًا، وفقَا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وانضم عدد قليل يعد على أصابع اليد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء.
وقال السناتور الديمقراطي بريان شاتز، الذي تقدم بمقترح التعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني "مجتمعاتنا ليست ساحات قتال.. الأمريكيون ليسوا أعداء متقاتلين".
وكان الدافع وراء مقترح التعديل هو القلق من استخدام المعدات أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بأنحاء الولايات المتحدة.
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