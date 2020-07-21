ترامب: نتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا قريبًا وعلى الأمريكيين ارتداء الكمامات
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في وقت أقرب مما كان يتوقع، موضحًا أنه في بداية الأزمة علم أن اللقاح يحتاج لسنوات لإنتاجه.
ووجه ترامب، خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، الشكر للعاملين بالصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا.
وتابع، أنه ربما يسوء الوضع بسبب كورونا قبل حدوث تحسن، داعيًا الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات، عندما لا يمكنهم تحقيق التباعد الاجتماعي.
وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس الاثنين، استئناف المؤتمرات الصحفية حول كورونا بعد توقف دام لنحو أكثر من شهر.
الخبر التالى:الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء من المستشفى (فيديو)
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89078
عدد المصابين
-
29473
عدد المتعافين
-
4399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14989638
عدد المصابين
-
8995714
عدد المتعافين
-
616162
عدد الوفيات
إعلان