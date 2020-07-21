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ترامب: نتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا قريبًا وعلى الأمريكيين ارتداء الكمامات

11:20 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
ترامب: نتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا قريبًا وعلى الأمريكيين ارتداء الكمامات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في وقت أقرب مما كان يتوقع، موضحًا أنه في بداية الأزمة علم أن اللقاح يحتاج لسنوات لإنتاجه.

ووجه ترامب، خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، الشكر للعاملين بالصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا.

وتابع، أنه ربما يسوء الوضع بسبب كورونا قبل حدوث تحسن، داعيًا الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات، عندما لا يمكنهم تحقيق التباعد الاجتماعي.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس الاثنين، استئناف المؤتمرات الصحفية حول كورونا بعد توقف دام لنحو أكثر من شهر.

ترامب دونالد ترامب فيروس كورونا ارتداء الكمامات

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