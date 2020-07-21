رئيس الوزراء السوداني يشيد بالقمة المصغرة حول سد النهضة

وكالات

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، بالقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال حمدوك، في تغريدات عبر تويتر، "القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة أثمرت عن التفاهم على استمرار التفاوض للوصول لاتفاق الملء والتشغيل".

كان اليوم لقاء مثمر في القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة وإنتهينا بالتفاهم لمواصلة التفاوض للوصول لإتفاق لملء وتشغيل السد. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 21, 2020

من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين ثلاثي أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا) خلال القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي، على فك الارتباط العضوي بين المشروعات التنمية المستقبلية، والتوصل إلى اتفاق فيما يخص الملء الأولي ولتشغيل لسد النهضة.

وعقد وزير الري السوداني ياسر عباس، مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء القمة، أكد أنه تم الاتفاق خلال القمة المصغرة على مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة، لتجاوز النقاط الخلافية بين ثلاثي الأزمة.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن القانون الدولي للمياه، يؤكد على ضرورة الاستخدام المنصف والعادل لمياه الأنهار دون إحداث ضرر للدول الأخرى.

وأوضح، أنه وفقًا للقانون الدولي للمياه، يحق لإثيوبيا تعديل بعض بنود التشغيل الخاصة بالسد بما لا يضر بمصالح دول المصب، منوهًا إلى أن حقها السعى في تنمية مستقبلية لها بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا قمة أفريقية مصغرة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية من دون التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

وبينما تصر إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في سبتمبر، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.