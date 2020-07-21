المرصد السوري: القوات التركية تقصف مواقع لقوات النظام في إدلب

وكالات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الثلاثاء، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية وفصائل موالية لها، استهدف مواقع لقوات النظام السوري، في كل من كفرنبل ومعرة النعمان ضمن ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكشف المرصد، عن وجود تحليق مكثف لطائرات روسية في أجواء محافظة إدلب، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإجلبي بعد منتصف الليل، مستهدفة كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وسان ومجدليا، دون معلومات عن خسائر بشرية.