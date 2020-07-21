فتح: سياسة اعتقال كوادرنا لن تثنينا عن ممارسة دورنا ويجب وضع حد لممارسات إسرائيل

رام الله- (أ ش أ):

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن سياسة الاعتقال لكوادرها وإبعادهم عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك لن تثنيها وكوادرها عن ممارسة دورها النضالي ضد كل أشكال الإجرام الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنها ستبقى بوصلة للعمل الوطني على صعيد التصدي للاحتلال، والعمل من أجل تحرير البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة حسين حمايل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- "إن وقوف المجتمع الدولي مع شعبنا مؤشر إيجابي تجاه نصرته، ولكن على العالم أن يضع حدا لممارسات إسرائيل التي تصر على إكمال نهجها الاستيطاني في كل أراضي الدولة الفلسطينية، وقرصنة مقدرات الشعب الفلسطيني".

وطالبت الحركة كل شعوب العالم بضرورة أن تكون مواقفهم على مستوى الإجرام الذي تقوم به دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن اعتقال عضو المجلس الثوري، محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابراتها جهاد الفقيه، يبرهن على عقلية العصابات التي تحكم دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية.

وقد مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، فترة اعتقال غيث لمدة سبعة أيام، علما أنه قد تم اعتقاله 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال قبل يومين العميد جهاد الفقيه من بلدة قطنة، أثناء عودته إلى منزله.