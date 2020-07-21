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في زيارة رسمية.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى طهران

10:09 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
في زيارة رسمية.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى طهران

مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، الثلاثاء، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية لإيران.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي أن الكاظمي سيبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وتأتي زيارة الكاظمي إلى طهران في إطار جولة يختتمها بالولايات المتحدة.

مصطفى الكاظمي بغداد طهران العراق

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