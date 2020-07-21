إصابة وزير دولة أفريقية بكورونا ونقله إلى المستشفى

جوهانسبرج - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه تم نقل وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا جويدي مانتاشي، اليوم الاثنين، إلى المستشفى بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودخوله الحجر الصحي الذاتي قبل أسبوع تقريبًا.

وقالت رئاسة الجمهورية في جنوب أفريقيا، في بيان لها عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين: "تم إدخال الوزير مانتاشي إلى المستشفى بناء على نصيحة من طبيب العائلة للحصول على رعاية طبية أفضل ومراقبة حالته الصحية".

واضاف البيان: "ستواصل السيدة مانتاشى الحجر الصحي الذاتي في المنزل".

ويعد مانتاشي، أول وزير من جنوب أفريقيا يصاب بالفيروس المميت، وهو أيضًا رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم