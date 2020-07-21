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إصابة وزير دولة أفريقية بكورونا ونقله إلى المستشفى

12:11 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
إصابة وزير دولة أفريقية بكورونا ونقله إلى المستشفى

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه تم نقل وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا جويدي مانتاشي، اليوم الاثنين، إلى المستشفى بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودخوله الحجر الصحي الذاتي قبل أسبوع تقريبًا.

وقالت رئاسة الجمهورية في جنوب أفريقيا، في بيان لها عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين: "تم إدخال الوزير مانتاشي إلى المستشفى بناء على نصيحة من طبيب العائلة للحصول على رعاية طبية أفضل ومراقبة حالته الصحية".

واضاف البيان: "ستواصل السيدة مانتاشى الحجر الصحي الذاتي في المنزل".

ويعد مانتاشي، أول وزير من جنوب أفريقيا يصاب بالفيروس المميت، وهو أيضًا رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم

فيروس كورونا جوهانسبرج جويدي مانتاشي جنوب أفريقيا

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