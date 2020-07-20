بايدن يتعهد في تجمع انتخابي للمسلمين عبر الإنترنت برفع حظر السفر

وكالات

تعهد نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، بإنهاء حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب، على عددًا من الدول الإسلامية، فور انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

وقال بايدن في مؤتمر انتخابي عبر الإنترنت: "سأنهي حظر المسلمين في اليوم الأول لرئاستي البلاد، وسأعمل مع الكونجرس لتمرير تشريع جديد لجرائم الكراهية.

وكان ترامب، علق دخول المسافرين من ٧ دول إسلامية، في ٢٠١٧، لمدة ٩٠ يومًا، ما أثار فوضى في المطارات حول العالم، وسرعان ما تبع ذلك دعاوى قضائية ضد الحظر.

بعد أن منع القضاة الفيدراليون تنفيذ الحظر الأول، أصدر ترامب حظرًا ثانيًا تم تقييده سريعًا في المحاكم الفيدرالية.

وبحسب الشبكة الإخبارية، أصدر البيت الأبيض، النسخة الثالية من قرار الحظر في خريف ٢٠١٧، ويطبق على ٦ دول ذات غالبية إسلامية، ودولتان غير إسلامية، وفي العام التالي، أيدت المحكمة العليا دستورية الحظر الثالث، الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم.

وقال بايدن: "المجتمعات الإسلامية أول من شعر بهجوم ترامب، على السود وغيرهم بعد حظره السفر لهم" مشيرًا إلى أن قرار ترامب كان افتتاحية لأربع سنوات من العنصرية ضد الأقليات في البلاد.

وأشار بايدن إلى ارتفاع جرائم الكراهية المبلغ عنها في أمريكا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإلى العديد من المعينين السياسيين الذين أعلن ترامب مؤخرًا والذين عبروا صراحة عن آراء معادية للإسلام.

قال بايدن: "أشعل ترامب نيران الكراهية في هذا البلد في جميع المجالات، من خلال كلماته وسياساته وتعييناته وأفعاله".

وأضاف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، "أنا هنا اليوم لأطلب منكم الانضمام إليّ في المعركة من أجل انتزاع هذا السم من جذور الحكومة وجذعها".

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كورتني باريلا، لشبكة الأخبارية: "لقد أدرك الرئيس ترامب أن إيماننا هو ما يوحدنا كأمة، لقد واصل الدفاع بقوة عن الحريات الدينية لجميع الأمريكيين".