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المكسيك تسجل 5311 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

04:20 ص الإثنين 20 يوليه 2020
المكسيك تسجل 5311 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 5311 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 344 ألفا و 244 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 296 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد إلى 39 ألفا و 184 .

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الأحد في رسالة إلى عائلات ضحايا فيروس كورونا إنه سيكافح الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم التي تجعل الناس أكثر عرضة للمعاناة بشدة في الإصابة بكوفيد-19.

وتعهد بالقيام بذلك من خلال تعزيز التربية البدنية، وتدريب المزيد من العاملين في المجال الطبي.

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