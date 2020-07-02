لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

بيروت – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1796 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 35 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2469 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج.