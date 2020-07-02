أستراليا تدرس توفير تأشيرات ملاذ آمن لسكان هونج كونج

كانبرا- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إنه يدرس منح تأشيرات ملاذ آمن لسكان هونج كونج وذلك تزامنًا مع اندلاع الاحتجاجات والاعتقالات في الصين بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخرًا.

وأضاف موريسون - في تصريحات نقلتها صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الأسترالية -، أن التطورات الأخيرة تعد مقلقة للغاية وأن موقف أستراليا يتسق مع البلدان الأخرى التي تحمل نفس الفكر من بينها بريطانيا وأمريكا وكندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيجعل أستراليا الدولة الثانية في تحالف "العيون الخمس"، الذي يضم بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي توفر ملاذًا آمنًا لسكان هونج كونج، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيفتح حدود بلاده لأكثر من 3 ملايين من سكان هونج كونج وسيمنحهم الجنسية البريطانية.

يذكر أن، شرطة هونج كونج اعتقلت أكثر من 300 شخص خلال احتجاجات أمس الأربعاء بعدما أدخلت الصين قانون الأمن القومي أمس الأول في حيز التنفيذ، والذي يعاقب مرتكبي الأعمال التخريبية بالسجن المؤبد.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حلفاء بريطانيا أمس إلى أن تحذو حذوها وتقديم الدعم لسكان هونج كونج الذين يريدون مغادرتها.