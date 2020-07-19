فيروس كورونا: تسجيل أكثر من ربع مليون حالة إصابة في يوم واحد

عواصم عالمية- (بي بي سي):

تخطى العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ربع مليون حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، وذلك حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إن العدد اليومي لحالات الإصابة بلغ رقما قياسيا جديدا يقترب من 260 ألف حالة.

والدول التي شهدت أكبر زيادة في عدد الحالات المسجلة هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وارتفع العدد الإجمالي اليومي للوفيات بمقدار 7360 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة يومية في الوفيات منذ 10 مايو.

وكان المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في شهر يوليو يبلغ قرابة 4800 حالة، بارتفاع طفيف عن معدل الوفيات في يونيو، الذي بلغ حوالي 4600 حالة يوميا.

وتخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 14 مليون حالة الجمعة، وفقا لإحصاءات وكالة رويترز، فيما يعد رقما قياسيا جديدا في انتشار الفيروس الذي أودى بحياة نحو 600 ألف شخص في سبعة أشهر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المسجلة في الولايات المتحدة بلغ 71484 حالة، في مقابل 34884 في البرازيل، و13373 في جنوب أفريقيا.

وأصبحت الهند الجمعة ثالث دولة في العالم تسجل أكثر من مليون إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وقال علماء إنه من المرجح أن الهند ستصل إلى ذروة الوباء بعد عدة أشهر.

وتخطى عدد حالات الإصابة في البرازيل حاجز المليوني حالة الخميس، حيث تضاعف عدد الحالات في أقل من شهر، بمعدل 40 ألف حالة جديدة يوميا.

وفي غياب سياسة فيدرالية حكومية موحدة للتعامل مع تفشى الوباء في البرازيل، لم تتمكن المحاولات المتفرقة من الولايات والمدن في احتواء الوباء.