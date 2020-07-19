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رئيس وزراء أستراليا يعلن تأجيل اجتماع البرلمان بسبب فيروس كورونا

01:56 ص الأحد 19 يوليه 2020
رئيس وزراء أستراليا يعلن تأجيل اجتماع البرلمان بسبب فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كانبيرا - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، تأجيل اجتماع البرلمان؛ على خلفية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وقال موريسون، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إنه تشاور مع المعارضة في البرلمان وطلب من رئيسه تأجيل الدورة التي تستمر أسبوعين".

وأضاف: "لا يمكن للحكومة تجاهل الخطر الذي يواجه البرلمانيين وموظفيهم والموظفين داخل البرلمان والمجتمع بشكل أوسع" لافتا إلى أنه تصرف بناء على نصيحة السلطات الطبية.

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت - في وقت سابق اليوم - 217 إصابة جديدة بالفيروس بعد أن سجلت عددا قياسيا الجمعة بلغ 428 حالة، في حين أوضحت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة أنها حظرت الرقص والغناء والاختلاط في حفلات الزواج مع مواجهة السلطات صعوبة في احتواء موجة جديدة من الإصابات، فيما سجلت نيو ساوث ويلز، وهي أكبر ولاية من حيث عدد السكان، 15 إصابة جديدة.

وفرضت فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا عزلا عاما جزئيا لمدة ستة أسابيع في التاسع من يوليو على نحو خمسة ملايين نسمة مع تزايد توقعات فرض قيود تباعد اجتماعي أكثر صرامة، وسط استمرار انتشار الفيروس.

وألغيت كل جلسات البرلمان في مارس حتى أغسطس، ولكن مع تراجع المخاطر من فيروس كورونا خلال الأشهر التالية عقدت جلسات خاصة وبعض الاجتماعات.

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